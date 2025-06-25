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НОВОСТИ

Силовики задержали в Армении архиепископа Баграта Галстаняна

12:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики в масках задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, который, согласно сообщению Следственного комитета республики, обвиняется в подготовке терактов и попытке захвата власти. Как показали в режиме реального времени местные новостные порталы, священнослужителя вывели из резиденции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

«Спокойно, все будет хорошо», — сказал Галстанян своим соратникам, которые пытались приблизиться к нему.

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