Силовики задержали в Армении архиепископа Баграта Галстаняна
12:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики в масках задержали лидера армянского оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, который, согласно сообщению Следственного комитета республики, обвиняется в подготовке терактов и попытке захвата власти. Как показали в режиме реального времени местные новостные порталы, священнослужителя вывели из резиденции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
«Спокойно, все будет хорошо», — сказал Галстанян своим соратникам, которые пытались приблизиться к нему.
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