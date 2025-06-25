Иран не подписывал никаких соглашений о прекращении огня с Израилем — МИД
12:20 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран перестал осуществлять ответные удары по Израилю после прекращения агрессии со стороны еврейского государства, не подписывая никаких соглашений о приостановке боевых действий. Об этом заявил заместитель главы МИД исламской республики Саид Хатибзаде.
«У нас не было никакого письменного соглашения с сионистским режимом (с Израилем — прим. ТАСС), содержащего какие-либо пункты. То, что произошло, было прекращением агрессии со стороны сионистов, и параллельно с этим Иран, сохраняя готовность, не будет осуществлять никаких атак», — приводит его слова агентство Mehr.
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