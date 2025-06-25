Пользователи GitVerse смогут мгновенно создавать веб-приложения с помощью GigaStudio
12:25 25.06.2025
На AI-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. Сбер представил обновление на технологической конференции GigaConf 2025 и открыл запись на ранний доступ к инструменту.
GigaStudio предоставит возможность генерировать веб-приложения на основе текстовых запросов. Это позволит значительно сократить время разработки и снизит порог входа в ИТ-сферу. Платформа подойдет для широкого круга пользователей – от разработчиков, которым необходимо ускорить прототипирование, до пользователей без навыков программирования. Весь процесс занимает несколько минут, после чего приложение готово к публикации. Также благодаря интеграции с GitVerse продукт обеспечивает взаимодействие с репозиториями и профессиональными инструментами разработки.
«Запуск GigaStudio – это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов – доступное, функциональное и безопасное, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. – Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding – когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков».
Также платформа GitVerse получала ряд обновлений, которые расширяют функциональность платформы и повышают эффективность работы разработчиков. Благодаря улучшенной подсистеме CI/CD стали доступны сборки в облаке для всех репозиториев, включая приватные, а также существенно увеличились лимиты на сборочное время, что дает больше возможностей для автоматизации и тестирования проектов. Помимо этого, улучшена поддержка инструментов для Data Science: появилась возможность просматривать Jupyter Notebooks и использовать расширенные лимиты хранения крупных датасетов.
Среди других обновлений платформы – добавлены функции приоритизации и улучшено взаимодействие с проектами в системе управления задачами. Также стал доступен обновленный публичный API GitVerse в режиме раннего доступа, благодаря которому разработчики смогут интегрировать платформу с другими инструментами и автоматизировать процессы.
«Мы постоянно коммуницируем с нашей аудиторией и видим, что пользователи – от профессионалов до людей без опыта в разработке – заинтересованы в таких инструментах, которые позволят сократить путь от идеи до работающего решения, – отметил генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев. – Они особенно актуальны сегодня в условиях растущего спроса на ускорение разработки и высокой конкуренции на ИТ-рынке».
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