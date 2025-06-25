Госсекретаря Дагестана Магомедова задержали по уголовному делу о хищении
13:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов задержан по уголовному делу, связанному с хищениями. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
«Магомедов задержан по уголовному делу, связанному с хищениями», — сообщил собеседник агентства.
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