15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили примерно 1 305 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, «Запад» — до 200,"Юг» — до 165, «Центр» — до 510, «Восток» — более 190, «Днепр» — свыше 80 военнослужащих.

ВСУ потеряли 22 артиллерийских орудия, в том числе 1 производства Великобритании, а также украинскую САУ «Богдана» калибра 155-мм, танк и 8 броневиков.