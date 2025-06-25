Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС, РФ представит Лавров, сообщил Ушаков
17:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на саммите БРИКС в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, рассказал на брифинге его помощник Юрий Ушаков.
«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита», — анонсировал дипломат. «Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС — вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — заметил он.
«Президент будет принимать участие по ВКС, но на месте работать будет министр иностранных дел», — добавил Ушаков.
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