0
0
185
НОВОСТИ

Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС, РФ представит Лавров, сообщил Ушаков

17:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на саммите БРИКС в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи, рассказал на брифинге его помощник Юрий Ушаков.

«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита», — анонсировал дипломат. «Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС — вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — заметил он.

«Президент будет принимать участие по ВКС, но на месте работать будет министр иностранных дел», — добавил Ушаков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:25 25.06.2025
Трамп: Я хочу купить ледоколы. Вы [в Финляндии] очень хорошо строите ледоколы
0
19
18:23 25.06.2025
GigaConf 2025: Сбер с партнерами строят новый технологический ландшафт на базе искусственного интеллекта
0
15
17:40 25.06.2025
Трамп выразил уверенность, что Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине
0
137
17:12 25.06.2025
Саммит НАТО не упомянул о возможности приема Украины в альянс
0
173
16:32 25.06.2025
Трамп заявил, что поддерживает коллективную оборону в НАТО, иначе бы не приехал в Гаагу
0
225
16:12 25.06.2025
Пакистан разрабатывает ракету, которая может достичь США — Foreign Affairs
0
223
16:00 25.06.2025
НАТО смягчила риторику в адрес РФ по конфликту на Украине в заявлении саммита — Telegraph
0
277
15:32 25.06.2025
Саакашвили пришел к власти в 2003 г. после не «революции роз», а госпереворота — власти
0
281
15:12 25.06.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 305 военных на всех направлениях СВО
0
281
15:00 25.06.2025
США снова ударят по Ирану, если он восстановит ядерную программу — Трамп
0
299

Возврат к списку