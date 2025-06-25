Трамп выразил уверенность, что Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине
17:40 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине.
«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.
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