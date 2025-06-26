Численность американского контингента в Европе не изменится — командующий Армией США
12:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью ожидает, что численность американского воинского контингента в Европе не изменится.
«Я не думаю, что расстановка наших сил хоть как-то изменится», — цитирует Донахью газета Пентагона Stars and Stripes. Он заявил, что встречался со «всеми высшими руководителями», и «никто ничего не говорил» ему о сокращениях воинского контингента. «Я просто не думаю, что произойдут какие-либо изменения», — сказал командующий о численности контингента и добавил, что для решения проблемы сдерживания в Европе «каждый должен активизироваться и внести свой вклад».
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что США должны завершить пересмотр размещения своих сил по всему миру к концу лета или началу осени.
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