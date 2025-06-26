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НОВОСТИ

Пять цифровых проектов Москвы стали обладателями национальной ИТ-премии

12:21 26.06.2025

Пять московских цифровых проектов стали лауреатами национальной премии «Приоритет: Цифра — 2025» стали. Всего претенденты на премию «Приоритет: Цифра» прислали на конкурс более 200 заявок. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, Москва представила решения, охватывающие ключевые направления — от госуправления до транспорта и развития цифровой инфраструктуры.

В итоге в номинации «Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)» победу одержала столичная платформа «Мос.Облако», автоматизирующая рабочие процессы городских ведомств. В категории «Инфраструктурные решения для умного города» лучшей стала технологическая платформа Mos.Tech. В номинации «Маркетинг и продвижение цифровых технологий» отмечен научно-популярный сериал «Москва в цифре». В категории «Искусственный интеллект» победил первый в России беспилотный трамвай. Лауреатом в номинации «Цифровая трансформация» стала компания «СберТройка».

«Первый в России беспилотный трамвай, который мы запустили по поручению Сергея Собянина, открыл новую эру городского транспорта. Эта уникальная для всего мира технология принадлежит столичному правительству, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - А билетная система «СберТройка» сегодня работает более чем в 30 регионах России. Признание этих проектов подтверждает успех нашей стратегии по внедрению и развитию отечественных ИТ-решений».

Также дипломы номинантов премии получили еще два московских решения - операционная система «Московской электронной школы» и услуга «Регистрация в реестре «Социальное такси» на портале mos.ru.

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