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Минобрнауки установит направления, на которые ЕГЭ по истории будет обязательным

14:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки определит направления подготовки, для поступления на которые ЕГЭ по истории станет обязательным. Об этом ТАСС сообщил замминистра Константин Могилевский.

«После того, как будет сформирован перечень поручений главы государства, нам предстоит определить те направления подготовки, для поступления на которые ЕГЭ по истории в будущем станет обязательным. Планируем заниматься и по линии Минобрнауки России, и по линии Российского исторического общества, вместе со всеми заинтересованными коллегами», — сказал он.

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