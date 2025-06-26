ВСУ за сутки потеряли свыше 1 415 военных в зоне СВО
14:32 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 415 военнослужащих на различных направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что украинцы потеряли свыше 185 человек на харьковском направлении в зоне ответственности группировки войск «Север». Потери ВСУ составили свыше 240 военных в зоне «Запада», до 170 — в зоне «Юга», свыше 545 — в зоне «Центра», свыше 200 — в зоне «Востока», до 75 — в зоне «Днепра».
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