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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 415 военных в зоне СВО

14:32 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 415 военнослужащих на различных направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинцы потеряли свыше 185 человек на харьковском направлении в зоне ответственности группировки войск «Север». Потери ВСУ составили свыше 240 военных в зоне «Запада», до 170 — в зоне «Юга», свыше 545 — в зоне «Центра», свыше 200 — в зоне «Востока», до 75 — в зоне «Днепра».

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