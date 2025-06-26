Хаменеи не исключил новых ударов по военным базам США в случае повторения агрессии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не исключает повторения ударов по военным базам США на Ближнем Востоке в случае новой агрессии с их стороны. Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Тот факт, что исламская республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может предпринять против них действия, когда сочтет нужным, — не мелкий инцидент, это крупный инцидент, и это может повториться в будущем. Если нападение [снова] произойдет, агрессор заплатит высокую цену», — сказал он в обращении к нации. Текст выступления приводит пресс-служба Хаменеи.