Нетаньяху заявил, что Израиль и США продолжат вместе идти к победе над общими врагами

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку и заявил, что их страны продолжат действовать вместе, чтобы добиться победы над общими врагами.

Нетаньяху также выразил надежду на скорое увеличение числа стран на Ближнем Востоке, с которыми у Израиля установлены дипотношения, он называет это «кругом мира».

«Спасибо, президент Трамп, за вашу трогательную поддержку, оказанную мне, и вашу огромную поддержку в адрес Израиля и еврейского народа. Мы продолжим работать вместе, чтобы победить наших общих врагов, освободить наших заложников [в секторе Газа] и быстро расширить круг мира», — написал Нетаньяху на своей странице в соцсети X.

Далее он привел в переводе на иврит полный текст сообщения Трампа, которое тот ранее опубликовал у себя в соцсети Truth Social. В нем американский президент выступил за незамедлительное прекращение в Израиле судебных разбирательств по делам Нетаньяху, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве. По мнению Трампа, израильский премьер стал «великим героем», который очень многое сделал для своей страны, поэтому, считает хозяин Белого дома, Нетаньяху нужно помиловать.