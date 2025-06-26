США хотят капитуляции Ирана, но этого не произойдет никогда — Хаменеи

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон будет удовлетворен только капитуляцией Тегерана, но этого не произойдет никогда, глупо даже думать об этом, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Американский президент сказал в одном из своих выступлений, что Иран должен сдаться. Сдаться! Речь уже не об обогащении [урана], не об атомной промышленности, а о капитуляции Ирана. Те, кто знает иранскую нацию, с насмешкой воспринимают слово „капитуляция“ в отношении Ирана, страны, имеющей такое величие, такую историю, такую культуру, стальную волю народа. Но его заявление раскрыло правду: американцы находились в конфликте с исламским Ираном с момента революции, они нападали, и каждый раз у них было оправдание: то это права человека, то это защита демократии, то это права женщин, то это обогащение, то это ядерный вопрос, то это вопрос производства ракет. Они придумывают разные оправдания, но суть одна — капитуляция Ирана», — сказал Хаменеи в обращении к народу.