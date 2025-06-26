В Европе считают, что США не уничтожили запасы обогащенного урана Ирана — FT
17:12 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны считают, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены в результате ракетно-бомбовых ударов США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Согласно изданию, 408 кг обогащенного урана не находились в Фордо в момент удара США, а были вывезены на другие объекты. По данным FT, в Европе ждут полного отчета разведок о масштабе повреждений объекта в Фордо, однако предварительные выводы свидетельствуют о «значительных повреждениях, но не о полном структурном уничтожении».
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