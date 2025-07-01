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Удары США и Израиля могут заставить Иран пойти на создание ядерного оружия — WSJ

13:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские и израильские удары по иранским ядерным объектам могут заставить Тегеран пойти по пути разработки ядерного оружия. Такое мнение высказывается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Парадоксальным образом мы еще больше убедили иранцев в необходимости создать ядерное оружие», — отметил в беседе с изданием бывший участник делегации США на переговорах по ядерной сделке с Ираном Алан Эйр, говоря об ударах США по иранским ядерным объектам. По его мнению, в Тегеране сейчас «думают о том, как восстановить прежнюю или придумать новую оборонительную стратегию».

По утверждению газеты, ряд представителей политического руководства Ирана убеждены, что атомная бомба станет единственным оружием, которое могло бы удержать Израиль и США от новых попыток осуществить агрессию против исламской республики. Как отмечают опрошенные WSJ эксперты, у Ирана есть технологические и производственные мощности для продолжения обогащения урана, однако возможные сроки создания ядерного оружия крайне трудно установить.

С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено. Власти исламской республики неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.

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