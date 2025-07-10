В мире остро стоит необходимость обмена опытом цивилизаций — Си Цзиньпин
13:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное сообщество испытывает острую необходимость в обмене цивилизационным опытом, поскольку тем самым создаются предпосылки для успешного разрешения глобальных конфликтов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Международная обстановка характеризуется переменами и нестабильностью, человечество находится на очередном перепутье, где остро стоит необходимость обмена опытом между цивилизациями», — подчеркнул он в письменном обращении к участникам международной конференции, посвященной глобальному диалогу цивилизаций. Мероприятие, которое привлекло свыше 600 человек из более чем 140 стран, проходит в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай».
Как уточнил китайский лидер, в сложившейся ситуации страны мира должны устранять барьеры, укреплять диалог, «придерживаться толерантной политики и преодолевать конфликты между цивилизациями». «Китай готов вместе со всеми странами придерживаться принципов равенства, <…> содействовать созданию глобальной сети [по продвижению] межцивилизационного диалога и сотрудничества, придавать новый импульс прогрессу человеческой цивилизации и глобальному мирному развитию», — добавил он.
Си Цзиньпин отметил, что процветание цивилизаций и прогресс человечества «немыслимы без обмена опытом». Он выразил надежду на укрепление взаимопонимания и дружбы между народами разных стран.
НОВОСТИ
- 14:12 10.07.2025
- Фон дер Ляйен объявила о создании фонда реконструкции Украины
- 14:00 10.07.2025
- ЕП отклонил резолюцию о недоверии главе ЕК фон дер Ляйен
- 13:32 10.07.2025
- Нефть и газ будут занимать более половины энергобаланса в мире в ближайшие 25 лет — ОПЕК
- 13:20 10.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 310 военых
- 13:05 10.07.2025
- РФ фиксирует на Украине производство боевых отравляющих веществ — постпред при ОЗХО
- 12:55 10.07.2025
- Жители Омской области смогут изучать основы цифровой инженерии и искусственного интеллекта в «Школе 21»
- 12:32 10.07.2025
- Около 80% детей в РФ рождаются в городах — Голикова
- 12:20 10.07.2025
- Фон дер Ляйен не верит, что отношения ЕС и США вернутся на прежний уровень
- 12:05 10.07.2025
- Россия будет снижать себестоимость отечественных авто
- 12:00 10.07.2025
- В Мелитополе задержали двух агентов военной разведки Украины, собиравших данные о ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать