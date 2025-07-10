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В мире остро стоит необходимость обмена опытом цивилизаций — Си Цзиньпин

13:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество испытывает острую необходимость в обмене цивилизационным опытом, поскольку тем самым создаются предпосылки для успешного разрешения глобальных конфликтов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Международная обстановка характеризуется переменами и нестабильностью, человечество находится на очередном перепутье, где остро стоит необходимость обмена опытом между цивилизациями», — подчеркнул он в письменном обращении к участникам международной конференции, посвященной глобальному диалогу цивилизаций. Мероприятие, которое привлекло свыше 600 человек из более чем 140 стран, проходит в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Как уточнил китайский лидер, в сложившейся ситуации страны мира должны устранять барьеры, укреплять диалог, «придерживаться толерантной политики и преодолевать конфликты между цивилизациями». «Китай готов вместе со всеми странами придерживаться принципов равенства, <…> содействовать созданию глобальной сети [по продвижению] межцивилизационного диалога и сотрудничества, придавать новый импульс прогрессу человеческой цивилизации и глобальному мирному развитию», — добавил он.

Си Цзиньпин отметил, что процветание цивилизаций и прогресс человечества «немыслимы без обмена опытом». Он выразил надежду на укрепление взаимопонимания и дружбы между народами разных стран.

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