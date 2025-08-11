Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы обманом используют россиян в качестве смертников для совершения терактов. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение», — заявили в ФСБ.