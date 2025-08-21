Президент Чехии допускает размещение чешских миротворцев на Украине

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Петр Павел считает возможным размещение на Украине чешских миротворцев, которые в составе международных сил обеспечивали бы соблюдение мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью информационному агентству CTK.

«Если на Украине будут размещены подразделения миротворцев, то Чехия должна входить в их состав», — привело агентство слова главы государства. Павел обосновал это тем, что республика является активным участником процесса мирного урегулирования и после 24 февраля 2022 года поддерживает Украину.

Возможность участия чешских военнослужащих в подразделениях миротворцев будет зависеть, по словам президента, от того, какими будут условия соглашения о мире на Украине. Международные силы могли бы быть размещены «вдоль линии соприкосновения» в демилитаризованной зоне, предположил он.