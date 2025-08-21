МИД КНР обвинил спецслужбы Новой Зеландии в распространении слухов о Китае
13:20 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти выражают решительный протест в связи с обвинениями со стороны служб безопасности Новой Зеландии в адрес КНР о якобы предпринимаемых ей попытках вмешательства. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
«В последние годы новозеландские спецслужбы неоднократно распространяли слухи, безосновательно клеветали на Китай и очерняли нормальные дружеские отношения между двумя странами», — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западной журналистки, которая поинтересовалась, как КНР расценивает заявления служб безопасности Новой Зеландии по поводу того, что Пекин якобы «наиболее активно вмешивается в дела указанной страны». «Китай выражает в связи с этим резкое недовольство и решительный протест», — добавила она.
Как уточнила официальный представитель, подобные действия отражают идеологические предубеждения и мышление времен холодной войны спецслужб Новой Зеландии. Она отметила, что это подрывает взаимное доверие и противоречит консенсусу о расширении гуманитарных обменов.
«Мы настаиваем на том, чтобы соответствующие ведомства Новой Зеландии прекратили распространять ложь и создавать противоречия. Им нужно больше делать для здорового и стабильного развития китайско-новозеландских отношений», — подытожила Мао Нин.
