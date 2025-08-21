Группировка войск «Южная» освободила Александро-Шультино в ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили Александро-Шультино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.