Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО
14:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 270 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 115 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 240, «Центр» — до 380, на направлении «Восток» — свыше 225 и «Днепр» — более 80 военнослужащих.
