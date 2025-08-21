0
0
93
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО

14:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 270 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 115 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 240, «Центр» — до 380, на направлении «Восток» — свыше 225 и «Днепр» — более 80 военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:33 21.08.2025
Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
0
5
14:32 21.08.2025
На торгпредство России в Швеции совершено нападение с использованием дрона
0
13
14:12 21.08.2025
После соглашения с Азербайджаном Армения не будет увеличивать военный бюджет — Пашинян
0
71
13:32 21.08.2025
Группировка войск «Южная» освободила Александро-Шультино в ДНР
0
142
13:20 21.08.2025
МИД КНР обвинил спецслужбы Новой Зеландии в распространении слухов о Китае
0
172
13:05 21.08.2025
Зеленский заявил, что не согласится на встречу с Путиным и Трампом в Москве
0
206
13:00 21.08.2025
Президент Чехии допускает размещение чешских миротворцев на Украине
0
195
12:32 21.08.2025
Зеленский отказался повышать статус русского языка при урегулировании
0
223
12:20 21.08.2025
КНР против патрулирования боевыми кораблями США акватории около Венесуэлы — МИД
0
209
12:05 21.08.2025
Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса и юридически признавать потерю территорий
0
259

Возврат к списку