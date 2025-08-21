После соглашения с Азербайджаном Армения не будет увеличивать военный бюджет — Пашинян

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении не намерено увеличить военный бюджет на 2026 год после парафирования соглашения о мире с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«В государственном бюджете на 2026 год, возможно, не будет значительного увеличения расходов на оборону. Это логично», — отметил он и добавил, что «анализ оперативной обстановки будет продолжен».

В бюджете 2025 года оборонные расходы составили свыше $1,7 млрд.