НОВОСТИ

Белоусов проинспектировал группировку войск "Север"

15:12 21.08.2025 Источник: Интерфакс

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север", заслушал доклады по текущей обстановке, поставил ряд задач, сообщили в военном ведомстве в четверг.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач", - заявили в Минобороны РФ

"Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО", - отметили в ведомстве.

Там сообщили, что Белоусову доложили о применении в зоне СВО отечественных беспилотников, были представлены беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.

"Главе российского военного ведомства представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции", - отметили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что Белоусову также рассказали о роботизированном комплексе, который ведет установку противотанковых мин, и об использовании ретранслятора на беспилотниках.

