В Киеве пытаются представить украинский конфликт как «войну за независимость»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о национальной памяти, который, в частности, закрепляет за нынешним украинским конфликтом название «войны за независимость».

«Повестка дня на 21 августа. <…> Об основах государственной политики национальной памяти Украины. В целом», — написал в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В свою очередь украинское издание Hromadske поясняет, что документ обозначает основные принципы и направления политики национальной памяти и определяет Институт нацпамяти как центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует политику в этой сфере. Издание уточняет, что законопроект дает определение «преступлений против украинского народа», а также присваивает нынешнему украинскому конфликту название «войны за независимость».

Законопроект также предписывает убрать с памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, советскую символику, перевести все надписи на украинский язык и изменить даты на 1939–1945 гг. (на Украине после госпереворота 2014 года повсеместно стали подменять память о Великой Отечественной войне, описывая эти события как Вторую мировую войну).