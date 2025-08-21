Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды

14:33

Более 100 показов проведут в рамках пятой Московской недели моды 28 августа - 2 сентября. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, презентации состоятся в парке «Зарядье» (в арт-пространстве «Паркинг Галерея», на парящем мосту и Китайгородской стене), на ВДНХ, на Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. «Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран», — сообщила заммэра.

В частности, в «Паркинг Галерее» будет действовать ярмарка, на которой гости смогут купить одежду, обувь и аксессуары российский производителей. Он будет работать ежедневно с 12:30 до 21:30, 2 сентября — до 21:00.

В павильоне «Заповедное посольство» ведущие эксперты модной индустрии планируются лекции, а в концертном зале «Зарядье» откроется международный шоурум для предпринимателей – там можно будет завести деловые знакомства и устроить переговоры. В программе форума также фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, который состоится в центре дизайна Artplay.

Как сообщила Наталья Сергунина, масштабное отраслевое событие позволит объединить более 220 брендов, российскую моду будут представлять дизайнеры из 28 городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Якутск, Екатеринбург, Омск и Краснодар. По словам модельера Алены Ахмадуллиной, форум поможет дизайнерам сформировать устойчивую идентичность и развивать собственный визуальный язык, что важно не только для локального рынка, но и для международного диалога. Как говорит основательница бренда модной одежды Евгения Линович, судя по событиям Московской недели моды, конкурентоспособность российской индустрии растет: бренды находят новых клиентов, знакомятся с байерами и потом попадают на полки крупных торговых площадок.

Полное расписание событий и условия посещения размещено на сайте Московской недели моды.

Также в конце августа в Москве состоится пройдет III международный форум BRICS+ Fashion Summit, который будет посвящен созданию новой децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, позволяющей обеспечить приток концепций, идей и трендов.