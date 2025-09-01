Экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн, растет ее влияние — Си Цзиньпин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к $30 трлн, растет экономическое влияние организации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Шанхайская организация сотрудничества сегодня превратилась в крупнейшую региональную организацию в мире, объединяющую 26 участников, сотрудничающих в более чем в 50 областях, с совокупным экономическим потенциалом, приближающимся к $30 трлн», — сказал он на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС.