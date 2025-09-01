0
Встреча премьеров стран ШОС пройдет в ноябре в Москве — Путин

09:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Москве в ноябре, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Тяньцзине.

Он поблагодарил китайскую сторону за результативное сегодняшнее заседание. «Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, который, как условлено, пройдет в ноябре в Москве. Будем рады видеть делегации всех ваших стран, друзья», — обратился Путин к коллегам по объединению.

Президент пожелал также успеха Киргизии, к которой после сегодняшнего заседания переходит председательство в ШОС.

