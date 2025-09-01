ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
13:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 260 украинских беспилотников самолетного типа и 3 реактивных снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
