Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя или диалогового партнера находится сегодня на рассмотрении в организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании «ШОС плюс».

«На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, — отметил российский лидер. — Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения».

По его словам, главное — что «все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, приверженные проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем».