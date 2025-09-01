0
Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин

14:00 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя или диалогового партнера находится сегодня на рассмотрении в организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании «ШОС плюс».

«На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, — отметил российский лидер. — Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения».

По его словам, главное — что «все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, приверженные проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем».

НОВОСТИ

14:12 01.09.2025
Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg
0
62
13:56 01.09.2025
Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
0
92
13:32 01.09.2025
ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
0
148
13:20 01.09.2025
Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин
0
169
13:05 01.09.2025
Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%
0
184
13:03 01.09.2025
В жилом районе СЗАО, Покровское-Стрешнево открылась школа с инженерным профилем
0
175
13:00 01.09.2025
На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
0
191
12:32 01.09.2025
Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД
0
209
12:20 01.09.2025
Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления
0
246
12:05 01.09.2025
Россия перенаправляет колоссальные объемы удобрений в страны БРИКС — глава ассоциации
0
239

