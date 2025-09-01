Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин
14:00 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя или диалогового партнера находится сегодня на рассмотрении в организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании «ШОС плюс».
«На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, — отметил российский лидер. — Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения».
По его словам, главное — что «все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, приверженные проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем».
НОВОСТИ
- 14:12 01.09.2025
- Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg
- 13:56 01.09.2025
- Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
- 13:32 01.09.2025
- ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
- 13:20 01.09.2025
- Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин
- 13:05 01.09.2025
- Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%
- 13:03 01.09.2025
- В жилом районе СЗАО, Покровское-Стрешнево открылась школа с инженерным профилем
- 13:00 01.09.2025
- На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
- 12:32 01.09.2025
- Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД
- 12:20 01.09.2025
- Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления
- 12:05 01.09.2025
- Россия перенаправляет колоссальные объемы удобрений в страны БРИКС — глава ассоциации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать