С 1 сентября выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю

15:00 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники колледжей с 1 сентября 2025 года смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности.

Соответствующие изменения ранее были внесены в закон «Об образовании». Если направление учебы в колледже и вузе совпадает, будет возможность поступить на основе вступительных испытаний. Если нет, надо будет сдавать ЕГЭ. Как поясняли авторы инициативы, нововведения должны повысить качество подготовки абитуриентов.

Ранее в законодательстве не было оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз. Согласно прежней редакции закона, прием любых абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился по результатам вступительных экзаменов — их форма и перечень определялись вузом. Однако, отмечали авторы инициативы, такой подход не обеспечивал качественный состав поступающих и не мотивировал граждан к выбору одной специальности, по которой они будут работать в дальнейшем.

