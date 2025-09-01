0
0
124
НОВОСТИ

РФ и Индия заключили несколько новых оборонных контрактов в 2025 году — глава ФСВТС

15:12 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Индия в 2025 году заключили несколько новых оборонных контрактов, которые касаются авиационной тематики. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Индия наш хороший и стратегический партнер с большим объемом портфеля заказов. Несколько контрактов мы подписали в этом году, они касаются авиационной тематики», — сказал он на полях саммита Шанхайской организации содружества.

