ОБСЕ закрыла Минскую группу по карабахскому конфликту — МИД Азербайджана

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение о закрытии Минской группы по карабахскому конфликту. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур», — говорится в сообщении.