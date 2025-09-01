ОБСЕ закрыла Минскую группу по карабахскому конфликту — МИД Азербайджана
15:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение о закрытии Минской группы по карабахскому конфликту. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
«1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:00 01.09.2025
- Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
- 15:12 01.09.2025
- РФ и Индия заключили несколько новых оборонных контрактов в 2025 году — глава ФСВТС
- 15:00 01.09.2025
- С 1 сентября выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю
- 14:32 01.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 245 военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 01.09.2025
- Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg
- 14:00 01.09.2025
- Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин
- 13:56 01.09.2025
- Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
- 13:32 01.09.2025
- ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
- 13:20 01.09.2025
- Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин
- 13:05 01.09.2025
- Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать