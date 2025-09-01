Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
16:00 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске понял, что для урегулирования на Украине недостаточно объявления перемирия, проблема гораздо глубже. Такое мнение в интервью ТАСС высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Было интересно, что президент Трамп в своих последующих заявлениях (после саммита на Аляске — прим. ТАСС) — как для журналистов, так и на встрече в Белом доме — отметил, что [на Украине] необходимо достичь всеобъемлющего мира. Недостаточно просто объявить перемирие. То есть в разговоре с президентом Владимиром Путиным он, возможно, понял одну ключевую и самую важную вещь: этот конфликт имеет гораздо более широкий характер», — сказала Кнайсль.
«Президент Путин неоднократно указывал, что речь идет не только о территориальном вопросе. Это связано с использованием русского языка, и здесь мы приходим к теме русского города Одессы. Мы также подходим к вопросу о запрете русской православной церкви или православия на Украине», — отметила экс-министр. Она уточнила, что «все это — вопросы прав человека, которые, конечно же, относятся и к украинской конституции».
Кнайсль уверена, что «поэтому перемирие, безусловно, не является решением». «Оно привело бы лишь к дальнейшей заморозке, как в случае с множеством других замороженных конфликтов с 1990-х годов, особенно на Кавказе», — пояснила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ.
«И, как мне кажется, это был главный результат [саммита]», — заявила Кнайсль. На ее взгляд, «президент Трамп понял нечто конкретное, и не только он — и [госсекретарь США] Марко Рубио, и министр обороны [Пит Хегсет] — они осознали для себя эту сложную проблему». «Иными словами, объявление перемирия не является решением. И президент Трамп донес это также до своих европейских гостей и до [Владимира] Зеленского», — подчеркнула экс-министр.
