Экс-глава СБУ Баканов находится под следствием — СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции, и на ее начальном этапе. Об этом в понедельник сообщило украинское издание «Новое время», ссылаясь на высокопоставленного представителя офиса президента Украины.

«В офисе президента были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям полный провал», — цитирует издание слова источника. В действиях экс-главы СБУ усмотрели преступную халатность, отмечает издание.

Представитель офиса президента сообщил, что Баканов фигурирует в уголовных делах, которое ведет Государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий.