Экс-глава СБУ Баканов находится под следствием — СМИ
22:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции, и на ее начальном этапе. Об этом в понедельник сообщило украинское издание «Новое время», ссылаясь на высокопоставленного представителя офиса президента Украины.
«В офисе президента были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям полный провал», — цитирует издание слова источника. В действиях экс-главы СБУ усмотрели преступную халатность, отмечает издание.
Представитель офиса президента сообщил, что Баканов фигурирует в уголовных делах, которое ведет Государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий.
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