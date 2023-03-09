Сбербанк поддерживает смягчение условий госпрограмм льготной ипотеки

17:08

Сбербанк поддерживает смягчение условий предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека». Постановление о таком смягчении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Изменения в программе «Семейная ипотека» касаются семей с детьми-инвалидами. В регионах, где невозможно приобрести жилье в новостройках, этим семьям будет предоставлена возможность покупки жилья на вторичном рынке. Согласно постановлению правительства, ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» составит до 6% годовых, максимальный размер займа в зависимости от региона – от 6 млн до 12 млн руб. Заемные средства можно будет направить на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Нововведения в программах «Льготная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» затронут тех, кто был призван в ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, и тех, кто непосредственно участвует в специальной военной операции. Для них в рамках «Льготной ипотеки» приостанавливается действие нормы о предельном сроке государственной регистрации прав на индивидуальные дома, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» – о предельном сроке регистрации по адресам построенных или приобретенных жилых помещений. Еще одно изменение связано с расширением числа объектов, на покупку которых можно взять заем. Теперь участники «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и «IT-ипотеки» могут оформить кредиты на жилье, которое входит в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов. Сделки с такой недвижимостью возможны при условии, что пайщики являются первыми собственниками этих помещений.

Сбер с января 2023 года расширил программу «Семейной ипотеки» на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Оформить «Семейную ипотеку» в Сбере можно по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке). По IT-ипотеке с января улучшены требования по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы она снижена со 150 тыс. руб. до 120 тыс., для остальных городов – со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась – 150 тыс. руб. Также IT-ипотеку в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.