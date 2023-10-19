Игорь Сечин: Россия уже поставила в Китай в 2023 году 75 млн тонн нефти

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В 2023 году в Китай из России уже было поставлено 75 млн тонн нефти, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По словам топ-менеджера крупнейшей российской нефтяной компании, который также является ответственным секретарем Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, это на 25% больше, чем в 2022 году.

По словам Сечина, энергетика - важнейшее направление сотрудничества двух стран. При этом за 8 месяцев 2023 года РФ стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Глава «Роснефти» отметил важность безопасных поставок углеводородов с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, нефтепровод ВСТО сейчас становится «гораздо более надежным каналом» транспортировки сырье по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал.

Сечин также обратил внимание на важность развития других транспортных каналов, например, Северного морского пути, по которому будут организованы поставки нефти с месторождений крупнейшего проекта «Роснефти» «Восток Ойл». «В условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд тонн нефти является чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов», - сказал Сечин. Он напомнил, что РФ осталась одной из немногих стран, оставившей среди своих приоритетов инвестиции в новые энергетические проекты.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что инфраструктурные проекты, развивающиеся в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», в связке с Северным морским путем могут создать новую транспортную конфигурацию на Евразийском континенте.

В Пекине 19 октября стартовал V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, соорганизаторами являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). На открытии форума Игорь Сечин представил доклад, излагая свои взгляды на состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества. На форум собрались около 500 участников, среди которых политики, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты.