Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud
15:50 11.03.2024
21 марта 2024 года в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится конференция GoCloud, на которой IT-специалисты обсудят актуальное состояние рынка облачных технологий в России. В рамках мероприятия предусмотрено 20 сессий с экспертами, демонстрации облачных платформ и сервисов и интерактив для всех участников. GoCloud станет главной площадкой для обмена опытом среди разработчиков и представителей бизнеса. В конференции примут участие свыше 700 экспертов, специалистов, управленцев и топ-менеджеров российского IT-рынка.
GoCloud пройдет онлайн и офлайн: на мероприятии выступят эксперты Магнит, М.Видео-Эльдорадо, Mediascope, ITKey, Внешний код и др.
Конференция будет разделена на три тематических трека:
– презентация новой облачной платформы Cloud.ru Evolution, в рамках которой специалисты компании не только продемонстрируют ее в действии, но и ответят на все интересующие участников вопросы;
– прорывные технологии. Главной дискуссией трека станет обсуждение экспертами отрасли перспектив и проблем, с которыми сталкиваются разработчики в проектах с открытым исходным кодом. Также состоится сессия про обмен опытом работы с искусственным интеллектом и вариантами его интеграции в облачные сервисы;
– клиентские инсайты. Трек посвящен новым решениям: представители Cloud.ru и других компаний обсудят вопросы импортозамещения и безопасности, а также новые подходы к работе с облаком.
«Мы наблюдаем рост спроса компаний на облачные технологии. Он становится драйвером стремительного развития этого сегмента IT-рынка, следить за которым успевает далеко не каждый, – отметил СЕО Cloud.ru Евгений Колбин. – Поэтому мы проведем собственную конференцию для экспертов отрасли, где расскажем последние новости, обсудим тренды и перспективы облачных технологий в России, познакомимся с передовыми разработками и пообщаемся в неформальной обстановке».
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