США намерены еще сильнее ограничить Китаю доступ к американским технологиям в области ИИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены «сделать все возможное» для блокирования Китаю доступа к американским технологиям в области полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Мы не можем позволить себе, чтобы Китай пользовался нашими самыми передовыми технологиями, включая полупроводники и ИИ, для развития своего военно-промышленного комплекса. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ, включая расширение [мер экспортного] контроля [в отношении КНР]», — приводит оно слова министра торговли США Джины Раймондо.