На выборах в Петербурге проголосовала 102-летняя участница ВОВ
19:20 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 435-й сестрорецкой школе на выборах президента проголосовала 102-летняя член партии „Единая Россия“ Полина Громова — зенитчица, участник Великой Отечественной войны, Почетный житель города Сестрорецка», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Ленинградской области проголосовал самый пожилой избиратель в Волховском районе. «Антонина Сорокина, несмотря на свой почтенный возраст (ей исполнился 101 год) лично пришла на участок в деревне Иссад. Антонина Никифоровна впервые проголосовала в 1930-е годы. Для нее голосование — это обязательный гражданский долг», — говорится в сообщении в телеграм-канале Избирательной комиссии Ленинградской области.
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