В ОНФ объяснили, почему Сбер списывает кредиты пострадавшим от боевых действий

15:25

В ОНФ прокомментировали сообщения о том, что Сбербанк списывает кредиты клиентов, погибших и пострадавших от военных действий, в том числе речь идет о ситуациях на приграничных территориях в период СВО.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева поделилась с «КП» мнением, что поскольку Сбер является крупнейшим банком в стране, то вполне понятно, что он первым берет на себя обязательства по поддержке заемщиков, которые погибли или стали жертвами в результате боевых действий, терактов и чрезвычайных ситуаций.

«Безусловно, нужно отдать должное таким социально-ответственным участникам рынка. Такую заботу о клиентах позволяют себе в основном системно значимые банки. Сбер является банком с госучастием и крупнейшим банком в стране, как по капиталу, так по количеству отделений, банкоматов и, самое главное, клиентов», – отметила она.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский также отметил, что Сбербанк уже давно реализует программу, которая позволяет списать задолженности по кредитам клиентов, которые погибли и получили ранения из-за обстрелов и атак беспилотников. «Это ответственный шаг со стороны кредитных организаций. Напомню, что такие действия уже осуществляет Сбербанк. Там, например, уже давно действует такая программа помощи, которая позволяет списывать все кредиты в случаях гибели своих клиентов от военных и террористических действий. В таких ситуациях, безусловно, это весомая поддержка со стороны кредитора», – сказал депутат.

С 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и т.д.). С 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО.