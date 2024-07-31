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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

14:12 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный группой депутатов закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«В адрес Госдумы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе», — говорится в пояснительной записке.

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