Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
14:12 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный группой депутатов закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
«В адрес Госдумы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе», — говорится в пояснительной записке.
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