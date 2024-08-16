Польские военные считают, что их армия не готова к столкновению с РФ
14:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская армия понесла бы огромные потери в случае столкновения с российскими войсками. Такое мнение высказал ряд офицеров вооруженных сил республики в книге «Армия в руинах» журналистки Эдиты Жемлы.
«Вы спрашиваете, что бы произошло, если бы русские к нам вошли? Что мне ответить? Будем красиво умирать в окопах, так как боеприпасы не поспеют, ибо неоткуда им взяться, а сами мы их не производим», — отметил пожелавший остаться анонимным офицер сухопутных войск. Еще одной причиной потенциально очень высоких потерь польской армии может стать ее низкая боевая готовность, отметил штабной офицер ВС республики. Помимо этого, по мнению военных, в польских войсках плохо налажена подготовка активного резерва для армии, а также должным образом не налажена система управления вооруженными силами.
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