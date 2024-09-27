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БРИКС необходимо играть большую роль на международной арене — глава МИД Ирана

13:32 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роль БРИКС на международной арене должна расширяться, особенно в экономической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи иранским журналистам на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Роль БРИКС на международной арене должна быть расширена, особенно это касается экономических вопросов. Это желание всех членов объединения. В качестве нового финансового полюса мы хотим осуществлять все финансовые и торговые операции между нами без участия США и без необходимости обращаться к американской финансовой системе», — подчеркнул Арагчи в эфире телеканала IRIB. По его словам, желание множества стран присоединиться к БРИКС демонстрирует то, что объединение «находит свое место в новом миропорядке». «Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС или просто стать партнером БРИКС, значительно увеличивается», — добавил министр.

26 сентября министр энергетики Ирана Аббас Алиабади высказал мнение, что присоединение к БРИКС Ирана, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии может способствовать превращению этого объединения в уникальную экономическую и политическую силу, учитывая огромные энергетические ресурсы, которыми они обладают.

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