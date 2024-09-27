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НОВОСТИ

«Роснефть» представила маршрут от Уфы до Оренбурга для автотуристов

15:50 27.09.2024

Межрегиональный автомаршрут «Сила природы», соединивший Уфу и Оренбург, представлен компанией «Роснефть», Министерством предпринимательства и туризма Башкирии и Министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Презентация состоялась на автозаправочных станциях «Башнефть» в Башкирии и Оренбургской области.

Основная часть маршрута «Сила природы», протяженностью почти 700 км, пролегает вдоль федеральной трассы Р-240. Проехать по нему с остановками автотурист сможет за 2-5 дней. Достопримечательности, встречающиеся на маршруте, можно по-разному комбинировать. На пути, каждые 30-50 км, располагаются автозаправочные станции «Башнефти», которые дают возможность путешественникам не только заправиться качественным топливом, но и перекусить в дороге, получить необходимые услуги.

Автомаршрут «Сила природы» объединяет знаковые места, среди которых водохранилище, соленые озера и минеральные источники Соль-Илецка, природный парк и ландшафтно-ботанический памятник, заповедник, арт-центр вокруг старинного медеплавильного завода.

В перспективе планируется разработать и представить путешественникам новые туры по Урало-Поволжью, которые будут популяризировать красоты и достопримечетальности природы регионов России и смогут стимулировать развитие внутреннего автомобильного туризма.

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