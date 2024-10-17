Генсек НАТО Рютте назвал страны, которые, по его мнению, вредят безопасности в Европе
20:20 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Иран, Китай и КНДР вредят безопасности в Европе.
«Мы видим, что конфликт в Европе может иметь последствия, которые ощущаются в самых дальних уголках мира. Китай, Иран и Северная Корея стали странами, которые вредят нашей безопасности», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.
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