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Генсек НАТО Рютте назвал страны, которые, по его мнению, вредят безопасности в Европе

20:20 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Иран, Китай и КНДР вредят безопасности в Европе.

«Мы видим, что конфликт в Европе может иметь последствия, которые ощущаются в самых дальних уголках мира. Китай, Иран и Северная Корея стали странами, которые вредят нашей безопасности», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

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