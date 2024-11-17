Reuters, ссылаясь на источники, пишет, когда могут быть нанесены удары по территории РФ американским оружием
22:00 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары по территории России дальнобойным оружием США могут быть нанесены в ближайшие дни. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства не привели никаких подробностей планируемых атак.
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