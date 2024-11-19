СВО закончится, как только мы достигнем наших целей - Песков
16:32 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция заняла больше времени, поскольку начиналась против киевского режима, а продолжается в виде конфликта с участием НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — сказал он в эфире индийского информационного агентства ANI.
«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она (СВО — прим. ТАСС) может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», — добавил он.
Песков напомнил, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. «Был специальный указ [Владимира] Зеленского, запрещающий любому президенту Украины вести какие-либо переговоры с россиянами. Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», — подчеркнул Песков.
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