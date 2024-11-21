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НОВОСТИ

Войска РФ уничтожили понтонную переправу через реку Северный Донец

12:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северный Донец на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиационного удара управляемым ракетным вооружением по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. В результате точного попадания переправа уничтожена», — сообщили там.

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