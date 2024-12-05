Мировая энергетика превратились в один из инструментов гибридной войны США - Игорь Сечин

11:07

США пользуются статусом мирового гегемона и пытаются создавать особые условия для своей экономики за счет других участников рынка, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Вашингтон при этом не учитывает интерес своих союзников, отметил он, выступая с ключевым докладом на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

Сечин напомнил, что аналогичную ситуацию описывал в "Истории Пелопонесской войны" древнегреческий историк Фукидид, считающийся одним из основателей исторической науки. В книге, как заявил глава "Роснефти", была обозначена классическая ловушка - гегемон боится возникновения альтернативных глобальных центров силы, что неизбежно приводит к войне с ними.

«Эта война уже началась, - уверен Сечин. - На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, а где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны». По мнению Сечина, последствия политики США видны как в Европе, так и в развивающихся странах: "Сознательно обостряются и создаются конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, Украине, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе".

При этом Сечин отметила, что США так и не смогли реализовать взятые на себя полномочия лидера и не обеспечили условия для поддержания справедливого миропорядка. В честности, Америка утратила лидерство в научно-технологической, промышленной и финансовой сферах, что еще 20-30 лет назад сложно было себе представить. Кроме того, снижается доминирование США и в экономике и торговле, что приводит к размыванию некогда безусловного влияния США на политические процессы во всем мире.